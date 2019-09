Европейски футбол Стана ясно кога ще бъдат обявени номинираните и кога ще обявят победителя за "Златната топка" 19 септември 2019 | 15:17 - Обновена 0



На днешната пресконференция, организирана от "Франс Футбол", бяха обявени още две новини. За първи път ще бъде връчена наградата на името на легендарния Лев Яшин, който до момента е и единственият вратар, печелил "Златната топка". Отличието ще получи най-добрият страж в света, като прогнозите са, че нейният носител ще бъде A brand new identity #ballondor pic.twitter.com/CKOhPpO1rP — france football (@francefootball) September 19, 2019 For the first time in history, we will reward the best goalkeeper of the season with our brand new trophy : Yachine Trophy #yachinetrophy #ballondor pic.twitter.com/LW0fu2fjDq — france football (@francefootball) September 19, 2019 Списъкът с 30-те номинирани, които ще спорят за "Златната топка" ще бъде оповестен след малко повече от месец - на 21 октомври. Това обявиха днес организаторите на анкетата от "Франс футбол". След обявяването на номинираните жури, съставено от 180 журналисти, ще определи и победителя за най-престижната индивидуална футболна награда. Самата церемония ще се проведе на 2 декември в Париж.На днешната пресконференция, организирана от "Франс Футбол", бяха обявени още две новини. За първи път ще бъде връчена наградата на името на легендарния Лев Яшин, който до момента е и единственият вратар, печелил "Златната топка". Отличието ще получи най-добрият страж в света, като прогнозите са, че нейният носител ще бъде Алисон Бекер . Освен това бившта звезда на Челси Дидие Дрогба ще бъде новият посланик на "Златната топка". 0



