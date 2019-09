Бокс "Боксовата библия" още счита Тайсън Фюри за номер 1, Кобрата е 10-и 19 септември 2019 | 15:06 0



Ring Ratings Update: Tyson Fury holds onto top heavyweight spot - The Ring https://t.co/pgt0zdBexj — Bible of Boxing (@ringmagazine) September 18, 2019

“Ринг” отчита неочакваните проблеми, които Фюри имаше срещу доста по-непретенциозния Ото Валин, но предпочита да се фокусира върху факта, че след получената аркада в третия рунд той е повишил оборотите и е направил достатъчно, за да победи. Някои от експертите на изданието пък смятат, че Фюри би изглеждал много по-добре в евентуален реванш срещу Дионтей Уайлдър, макар да отчитат, че срещу Валин той не се е представил като най-добрия в тежка категория.



Така Фюри остава на първо място, следван именно от Уайлдър, новия шампион на IBF, WBA и WBO Анди Руис-младши, както и бившия носител на поясите Антъни Джошуа.



"Ринг" отчита неочакваните проблеми, които Фюри имаше срещу доста по-непретенциозния Ото Валин, но предпочита да се фокусира върху факта, че след получената аркада в третия рунд той е повишил оборотите и е направил достатъчно, за да победи. Някои от експертите на изданието пък смятат, че Фюри би изглеждал много по-добре в евентуален реванш срещу Дионтей Уайлдър, макар да отчитат, че срещу Валин той не се е представил като най-добрия в тежка категория.

Така Фюри остава на първо място, следван именно от Уайлдър, новия шампион на IBF, WBA и WBO Анди Руис-младши, както и бившия носител на поясите Антъни Джошуа.

Кубрат Пулев продължава да е на десета позиция в престижната класация на "Боксовата библия".

