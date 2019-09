И след Мондиал 2019: САЩ са №1 в света

САЩ претърпя провал на световното първенство по баскетбол в Китай, завършвайки на седмо място в крайното класиране. Това бе най-слабото представяне на американците на Мондиал от 2002 година насам, когато останаха шести на домашното първенство в Индианаполис, но въпреки неубедителното представяне на тазгодишния шампионат, олимпийските шампиони останаха на върха в класацията на ФИБА.

Щатите са на първо място в класацията с общо 786.4 точки, следвани от световните шампиони от Испания със 731.5 точки, като и за двата тима няма промяна в класирането. Австралия се изкачи до трето място след силното си представяне и четвъртото място в Китай, като баскетболистите на Андрей Леманис вече имат 673.6 точки и бележат прогрес от осем места. Аржентина (670.5) и Франция (665.4) допълват първата петица в подреждането.

