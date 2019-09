Шампионска Лига Луис Кастро: Пропуснахме своите шансове и бяхме наказани 19 септември 2019 | 12:16 0



"Знаехме колко труден мач ни чака. Планът ни беше да не позволяване на Сити да развива атаките си през центъра, но им оставихме крилата прекалено свободни. Желанието ни беше да организираме бързи контраатаки, за да им създадем проблеми. За съжаление, не се възползвахме от шансовете си и бяхме наказани. При 0:1 Жуниор Мораес имаше възможност да изравни, но пропусна, а малко по-късно Сити вкара втори гол. При 0:2 срещу такъв съперник става много тежко. Но и през второто полувреме за нещастие ситуацията се повтори. Мораес пропусна сам срещу Едерсон и скоро след това всичко свърши с третия им гол", коментира Кастро. UEFA Champions League Group C



Not the best start for Shakhtar & Luis Castro, but there is still a long way to go! Atalanta away up next, if Shakhtar have realistic ambitions of qualification, they need a win#UCL #FCSD pic.twitter.com/MZIdMLYR3J — Donetsk Way (@DonetskWay2012) 19 септември 2019 г. Старши треньорът на Шахтьор (Донецк) Луис Кастро изрази съжаление за пропуснатите възможности при домакинската загуба с 0:3 от Манчестър Сити на старта на груповата фаза на Шампионската лига.

