Шампионска Лига Брюж и Галатасарай не успяха да се преборят за победата 18 септември 2019 | 21:58 - Обновена 0



Първото голово положение беше на сметката на домакините в 8-ата минута, когато Бонавентюр беше близо до попадение, но ударът му с глава не намери целта. В 31-ата минута Симон Миньоле направи блестящо спасяване при опасен шут на Райън Бабел от състава на гостите. Отговорът на Брюж не закъсня - в 34-ата минута Рика нацели гредата. В 54-ата Фернандо Муслера изби добър изстрел с глава на Окереке след центриране от корнер. В 61-ата минута и Софиан Фегули от турския отбор се отчете с шут в гредата. Последното по-интересно събитие дойде в 88-ата минута, когато в наказателното поле топката срещна ръката на Мариано Ферейра от състава на “лъвовете”, но след консултация с ВАР съдията прецени да не отсъжда дузпа. Points are split on a silent night in Bruges.#CLUvGS #UCL pic.twitter.com/uM9JasS9FC — Galatasaray EN (@Galatasaray) 18 септември 2019 г. Така Брюж и Галатасарай имат по една точка в актива си след първия си мач, докато по-късно тази вечер един срещу друг играят Реал Мадрид. Отборите на Брюж Галатасарай завършиха наравно 0:0 в мач от група А на Шампионската лига, игран в белгийския град.Първото голово положение беше на сметката на домакините в 8-ата минута, когато Бонавентюр беше близо до попадение, но ударът му с глава не намери целта. В 31-ата минута Симон Миньоле направи блестящо спасяване при опасен шут на Райън Бабел от състава на гостите. Отговорът на Брюж не закъсня - в 34-ата минута Рика нацели гредата. В 54-ата Фернандо Муслера изби добър изстрел с глава на Окереке след центриране от корнер. В 61-ата минута и Софиан Фегули от турския отбор се отчете с шут в гредата. Последното по-интересно събитие дойде в 88-ата минута, когато в наказателното поле топката срещна ръката на Мариано Ферейра от състава на “лъвовете”, но след консултация с ВАР съдията прецени да не отсъжда дузпа.Така Брюж и Галатасарай имат по една точка в актива си след първия си мач, докато по-късно тази вечер един срещу друг играят Пари Сен Жермен 1 кръг, сряда 18 септември Шампионска Лига Клуб Брюж 0:0 краен резулат Галатасарай титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Jan Breydel Stadion

Съдия: Slavko Vincic 88 3 18 17 25 77 15 20 11 10 80 1 55 15 45 2 27 89 97 92 11 9 Филип Клеман 4-3-3 4-1-4-1 Титуляри Симон Миньоле 88 1 Фернандо Муслера Clinton Mukoni Mata Pedro Lourenco 77 22 Мариано Матей Митрович 15 45 Marcos Do Nascimento Teixeira Simon Deli 17 27 Christian Luyindama Федерико Рика 18 55 Юто Нагатомо Рууд Вормер 25 92 Стивън Н'Зонзи Mats Rits 26 89 Софиане Фегули Ханс Ванакен 20 6 Жан Мишел Сери Крепин Диата 11 99 Марио Лемина David Okereke 14 11 Раян Бабел Dennis Emmanuel Bonaventure 42 9 Радамел Фалкао Резерви Ikoma Lois Openda 80 97 Емре Мор Едер Баланта 3 2 Шенер Йозбайракль Мбайе Дин 10 15 Райън Донк 90' Мариано излиза Шенер Йозбайракль влиза Жан Мишел Сери излиза Райън Донк влиза Райън Донк жълт картон Mats Rits излиза 86' Едер Баланта влиза Рууд Вормер жълт картон 81' Ikoma Lois Openda жълт картон 73' Стивън Н'Зонзи жълт картон Dennis Emmanuel Bonaventure излиза Мбайе Дин влиза David Okereke излиза 60' Марио Лемина излиза Ikoma Lois Openda влиза Емре Мор влиза 56' Марио Лемина жълт картон 5 Ъглови удари 4 26 Центрирания 22 4 Засади 3 2 Точни удари 2 24 Тъчове 22 8 Неточни удари 8 10 Удари от вратата 8 44 Притежание на топката % 56 2 Жълти картони 3 2 Блокирани удари 0 3 Смени 3 1 Контра атаки 0 15 Извършени фалове 12 Шампионска Лига М П Р З Г точки 1 Пари Сен Жермен 1 1 0 0 2:0 (2) 3 2 Галатасарай 1 0 1 0 0:0 (0) 1 3 Брюж 1 0 1 0 0:0 (0) 1 4 Реал Мадрид 1 0 0 1 0:2 (-2) 0 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 404

