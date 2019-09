ПСЖ 2:0 Реал Мадрид, два гола на Ди Мария (гледайте тук)

В първите десетина минути преобладаваше играта в центъра без възможности за гол, но в 14-ата бившият играч на гостите - Ди Мария, се възползва от подаване на Хуан Бернат, за да открие резултата в полза на френския първенец. Интересното е, че това е мач номер 100 за аржентинеца в турнира.

Angel Di Maria celebrates his 100th UEFA appearance with a goal against his old club pic.twitter.com/kWVyoTZFHT

В следващите минути Азар, Бензема и Хамес отправиха изстрели, но те се оказаха неточни. Така се стигна до 33-ата минута, когато с много прецизен далечен удар Ди Мария не остави шансове на Тибо Куртоа за второто си попадение в мача. Едва секунди по-късно Бейл отбеляза фантастичен гол, но след консултация с ВАР съдията го отмени заради игра с ръка на уелсеца. В добавеното време на първата част мощен негов шут мина встрани от вратата.

2 - Angel Di Maria is the second player in Champions League history to score a brace against both Real Madrid and Barcelona, after Mário Jardel. Fideo. pic.twitter.com/QWspAWV597