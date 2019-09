Намери се кой да защити Бейл за испанския език

Бившият селекционер на Уелс Крис Коулман защити звездата на Реал Мадрид Гарет Бейл , който е критикуван, че за 6 години в Испания не е научил местния език.

“Бил съм с Гарет в ресторант в Мадрид. Той говори перфектен испански - поръчваше си храна и поздравяваше хората. Бейл говори само с играта си на терена. Той е най-титулуваният британски футболист в чужбина. Разбрах, че Джон Тошак казал, че Гарет нямал достатъчно публични изяви в Мадрид. Той никога не го е правил. Когато се прибира у дома, играе голф и прекарва време със семейството си, като така е в своето малко обкръжение. Просто не мисля, че е справедливо да му казват да прави това или онова. Не, бъди себе си. Ако не е щастлив, той няма да бъде добър на терена”, коментира Коулман пред The Athletic.

'I've been with him in Madrid and he speaks perfect Spanish'



