Тенис Свитолина се отказа във втория кръг в Гуанчжоу 18 септември 2019 | 18:13 - Обновена 0



копирано

Водачката в схемата Елина Свитолина (Украйна) се отказа във втория кръг на турнира по тенис на твърди кортове в китайския град Гуанчжоу с награден фонд 250 хиляди долара. Свитолина губеше с 4:6, 3:4 от Мари Боузкова (Чехия), когато реши да прекрати участие в срещата заради болки в дясното коляно. Cheers number 3 in the world this week @DamilanoBarolo pic.twitter.com/TSVgLe4ZFb — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) September 10, 2019 Поставената под номер 4 представителка на домакините и двукратна шампионка през 2013 и 2017 година Шуай Чжан се класира за четвъртфиналите след успех над германката Андреа Петкович със 7:5, 6:4. Чжан очаква Виктория Голубич (Швейцария), която елиминира петата в схемата Катаржина Синиакова (Чехия) с 4:6, 7:5, 6:0. Тя реализира страхотен обрат, след като изоставаше със сет и 2:5 във втория, но взе следващите 11 гейма, за да триумфира. Elina did all she could today but unfortunately was forced to retire due to injury to her knee Wish @ElinaSvitolina a speedy recovery #FamEli (:WTA) pic.twitter.com/47pDNvei1C — Elina Svitolina FP (@SvitolinaNL) September 18, 2019

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 172

1