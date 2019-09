Тухел: Разбирам гнева на феновете към Неймар

“Той не искаше да бъде тук, направи всичко по силите си да напусне клуба. Това не му помогна да стане любимец на феновете. Можеш да го усетиш и разбирам ако привържениците са му ядосани, дори и за постоянно. Въпреки това, с него имам взаимоотношения на треньор с играч. Никога не е имало срив или разногласия помежду ни. Затова беше много лесно за мен да го пусна в игра. Винаги е тренирал професионално.

Thomas Tuchel on Neymar: "Neymar did not want to be here. He tried everything in his power to leave the club. That did not help make him popular. You could feel that, and I can understand if the fans are angry, even permanently." pic.twitter.com/Jrhhp2sU8S