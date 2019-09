Тенис Майорка влиза в календара на АТР през 2020 18 септември 2019 | 16:12 0



копирано



Full ATP 2020 calendar, with Mallorca officially added. pic.twitter.com/Qj8pbGzt6H — Oleg S. (@AnnaK_4ever) September 18, 2019

Любопитно е още, че няма да има седмица пауза след Australian Open, но пък ще има две седмици такава преди Индиън Уелс и след US Open. Както е известно, турнирът в София също ще се проведе в различно от досега време, започвайки на 28 септември.



При дамите също има известни промени в подготовката за “Уимбълдън”, защото турнирът в Бирмингам е “принизен” от ниво Premier до WTA International, a новата спирка в календара Берлин заема статута на Premier. Турнир на трева в Майорка беше официално включен в календара на АТР през 2020 година. Това е една от промените, които Мъжката тенис асоциация осъществява за следващия сезон, като събитието на Балеарските острови ще започне на 22 юни и ще бъде част от подгряващите за “Уимбълдън” турнири.Любопитно е още, че няма да има седмица пауза след Australian Open, но пък ще има две седмици такава преди Индиън Уелс и след US Open. Както е известно, турнирът в София също ще се проведе в различно от досега време, започвайки на 28 септември.При дамите също има известни промени в подготовката за “Уимбълдън”, защото турнирът в Бирмингам е “принизен” от ниво Premier до WTA International, a новата спирка в календара Берлин заема статута на Premier.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 96

1