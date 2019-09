Тенис Григор Димитров ще разбере жребия си в Чънду в събота 18 септември 2019 | 15:20 0



копирано



2013 champion Grigor Dimitrov with wild card into Stockholm Open. pic.twitter.com/G3ZC55xX8s — Krasimir (@lobdowntheline) September 17, 2019

Това ще бъде първата официална спортна изява на Димитров след впечатляващия му поход на US Open. В Чънду ще участват още звезди като Джон Иснър, Феликс Оже-Алиасим, Ришар Гаске, Денис Шаповалов, Кайл Едмънд и Кристиан Гарин.

Welcome back Grigor! So exiting former world nr.3 and winner of ATP Finals Grigor Dimitrov is playing Intrum Stockholm Open. Dimitrov won his 1st ATP title in Stockholm 2013 and he recently reached the US Open semifinals beating Roger Federer on the way. @GrigorDimitrov pic.twitter.com/yKcVVMyIEA — Intrum StockholmOpen (@IntrumSthlmOpen) September 17, 2019

Междувременно Димитров потвърди участие в един от най-специалните за него турнири - този в Стокхолм, който ще се проведе 13-20 октомври. Също така следващият месец го очаква и събитието от категория АТР 500 във Виена между 21 и 27 октомври. Единственият българин в тенис елита Григор Димитров ще разбере първия си съперник в турнира от сериите АТР 250 в Чънду тази събота (21 септември). Жребият ще се тегли от 10:00 часа българско време, а самата надпревара започва в понеделник (23 септември).Това ще бъде първата официална спортна изява на Димитров след впечатляващия му поход на US Open. В Чънду ще участват още звезди като Джон Иснър, Феликс Оже-Алиасим, Ришар Гаске, Денис Шаповалов, Кайл Едмънд и Кристиан Гарин.Междувременно Димитров потвърди участие в един от най-специалните за него турнири - този в Стокхолм, който ще се проведе 13-20 октомври. Също така следващият месец го очаква и събитието от категория АТР 500 във Виена между 21 и 27 октомври.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 394 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1