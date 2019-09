Моторни спортове Ключова MotoGP фигура напусна отбора на Yamaha 18 септември 2019 | 15:08 - Обновена 0



Yamaha's motorsport division president steps down #MotoGP https://t.co/vJUuO3ONsT — Motorsport.com (@Motorsport) September 18, 2019 Президентът на моторспорт дивизията на Yamaha Коичи Цуджи напусна поста си, с което преструктурирането на MotoGP проекта на конструктора продължава. Yamaha подеха различни организационни промени от началото на зимната пауза в Световния шампионат по мотоциклетизъм след изключително трудния сезон 2018. Миналата година Yamaha постави нов антирекорд за най-дълга серия без победи в шампионата – 24 поредни кръга. Победната суша приключи благодарение на успеха на Маверик Винялес на австралийската писта "Филип Айлънд". Най-видната промяна бе смяната на лидера на MotoGP проекта Куджи Цуя, който освен уволнението си бе принуден да се извини публично на двамата заводски пилоти на отбора Валентино Роси и Маверик Винялес след разочароваща квалификация в Австрия. "We're getting closer" - @mvkoficial12



Reason to be positive for the @YamahaMotoGP rider who takes his fourth podium in six races! #SanMarinoGP pic.twitter.com/UopfTtuGsG — MotoGP™ (@MotoGP) September 15, 2019 От началото на сезон 2019 до момента Yamaha имат една победа на името на Винялес в Холандия. На последните тестове в Чехия и Италия отборът предостави на пилотите си прототипа за сезон 2020 в шампионата – нещо, което не бе правил в последните две години.

