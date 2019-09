Италия Рома спомогна за намирането на второ изчезнало дете 18 септември 2019 | 14:23 0



Рома научи от фондацията "Missing Child", че осемгодишно момиче от Кения се е върнало отново при семейството си, след като се появи в акаунти в социалните мрежи, заедно с неотдавнашното съобщение за привличането на Крис Смолинг от Манчестър Юнайтед.

Brilliant news!



A 13-year-old Kenyan boy featured in the #ASRoma announcement video for @HenrikhMkh has been found safe & reunited with his family.



The club partnered with the amazing @missingchild_ke in July to raise awareness about cases of children missing in Kenya pic.twitter.com/MMQExRGj5a — AS Roma English (@ASRomaEN) 16 септември 2019 г. Друго кенийско дете, на 13 години, чието изчезване бе оповестено публично, когато Хенрих Мхитарян се присъедини към клуба по-рано този месец, бе открито в неделя.

The club partnered with the amazing @missingchild_ke in July to raise awareness about cases of children missing in Kenya pic.twitter.com/MMQExRGj5a — AS Roma English (@ASRomaEN) 16 септември 2019 г. По-рано бяха намерени в безопасност и 15-годишно момиче от Лондон и белгийско момче на две. Те бяха свързани с видеоклиповете, в които се съобщава за трансферите на Мерт Четин и Давиде Запакоста.



Пол Роджърс, ръководителят на стратегията на Рома, заяви: "Местните кенийски фенове, знаменитости и кенийски футболни фенове не само на Рома, но и на Челси, Арсенал, Манчестър Юнайтед и Ливърпул, наред с други, бяха важни за популяризирането на кампанията в Twitter.



