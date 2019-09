Европейски футбол Фернандо Риксен почина на 43-годишна възраст 18 септември 2019 | 14:17 - Обновена 0



“С дълбоко прискърбие обявяваме, че Фернандо Риксен почина тази сутрин след дълга битка с неврологично заболяване”, гласи съобщението на Рейнджърс, като “сините” от Глазгоу добавят, че той е спечелил редица трофеи за шестте си сезона на “Айброкс”,

Rangers is deeply saddened to announce that former player Fernando Ricksen passed away this morning following his battle with motor neurone disease. — Rangers Football Club (@RangersFC) September 18, 2019

“Мислите ни са със съпругата му Вероника, дъщеря му Изабела и всичките му приятели и близки”, пишат още шотландците.

Fernando Ricksen 1976-2019 pic.twitter.com/urKJAkfQVk — Rangers Football Club (@RangersFC) September 18, 2019

Кариерата на Риксен започва във Фортуна Ситард, след което той преминава в

We're deeply saddened to hear of the passing of our former player Fernando Ricksen. He battled bravely against motor neurone disease right until the end and we are all thinking of him and his family at this difficult time. pic.twitter.com/tyzC7Q5dPV — FC Zenit in English (@fczenit_en) September 18, 2019

