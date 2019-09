Тенис Виктория Томова измъчи Наоми Осака 18 септември 2019 | 12:56 0



копирано





And another sensational return from Viktoriya Tomova!#TorayPPO pic.twitter.com/qOnYvSop5h — WTA (@WTA) September 18, 2019

В днешния мач Вики започна великолепно и в двата сета. След два пробива тя поведе с 3:0 в първата част. Носителката на две титли от Големия шлем видя, че може да допусне загуба, ако не покаже най-добрата си игра и вдигна нивото, като двубоят се превърна в оспорвана битка. Осака върна единия пробив, а след нов гейм при сервис на българката изравни за 4:4. Томова продължаваше да играе на много високо ниво, но японката е една от най-добрите в света и успя да измъкне сета със 7:5.



Viktoriya Tomova has the answer to Osaka’s dropshot!#TorayPPO pic.twitter.com/9zIPia2Rh0 — Global Analytica (@AnalyticaGlobal) September 18, 2019

Втората част започна с най-дългия гейм в мача. След седем равенства при третия си шанс за пробив Виктория го спечели, а след това победе с 2:0. Наоми успя да вземе следващите два гейма и да изравни. Тя демонстрира класата си, постигна решителен пробив за 5:3 и след това стигна до крайния успех.

