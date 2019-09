eSports Рекордните 30 000 посетиха третото издание на Aniventure Comic Con 18 септември 2019 | 12:30 - Обновена 0



Растящото с огромни темпове събитие отново напълни метрото в ранните часове на 14 и 15 септември, когато българи от всички възрасти бързаха да станат част от панели, срещи с фенове, гейминг турнири и много други забавления в Интер Експо Център.



Билетите за най-цветното събитие в София бяха напълно разпродадени, а категоричното мнение на всички гости е, че Aniventure Comic Con вече задминава всички подобни събития в региона. От сутрин до вечер програмата беше запълнена, като всяка една зала представяше собствено, оригинално съдържание и настроение, а сред гостите на Aniventure Comic Con бяха забелязани и лица като кмета на София, Йорданка Фандъкова, актьорите Юлиан Вергов и Параскева Джукелова, дуото Павел и Венци Венц и още много знаменитости. Главната сцена на събитието в тазгодишното издание на Aniventure Comic Con отново беше запазена за дългоочаквания Cosplay конкурс, в който участниците показаха оригиналните си превъплъщения, К-pop състезание с над 20 талантливи групи, както и панелите на всички актьори от продукции, като Хари Потър, Бягство от затвора и Игра на тронове. Зала 2 отново беше отворена за феновете на азиатската култура, където посетителите се радваха на разнообразие от атрактивни артикули, книги, комикси и игри от всякакъв вид.



На сцената в Anime Hall се проведоха и редица интересни панели, награждавания, демонстрации, прожекции и лекции, свързани с азиатската култура. Най-добрите геймъри в България пък се събраха на впечатляващата професионална сцена в зала 3, за да изиграят първите Гранд финали на A1 Gaming League – лигата за електронни спортове, създадена точно преди годинa по време на фестивала. Наградният фонд от 20 000 лева на А1 беше разпределен между шампионите по Counter-Strike:GO, League of Legends, FIFA19, Clash Royale и Hearthstone. Важен момент на събитието беше и представянето на 5G мрежа в България, която беше използвана за провеждането на първия 5G финал по Counter-Strike:GO. По време на A1 Gaming League се проведоха и демонстративни мачове на 5G между победителите по Clash Royale и Brawl Stars от лигата и влогъра Слави от The Clashers.



Не на последно място в зала 4, TV & COMICS, бяха събрани атракции като трона от популярния сериал „Игра на Тронове“ (HBO), алея на най-популярните български влогъри и редица кътове за забавление, представени от Coca-Cola, FOX, Fibank, Chupa Chups и други. В същата зала, феновете се срещнаха с любимите си звезди от филми и сериали като „Флаш Гордън“, „Дневниците на Вампира“, „Игра на Тронове и „Хари Потър“, а художници на Marvel и DC показаха уменията си и раздаваха автографи на собствените си щандове. Главната улица на фестивала отново беше преобразена до неузнаваемост, благодарение на Nescafe 3в1 и графити конкурса на тема Chat Before You Judge. По невероятните рисунки работиха някои от най-добрите артисти в света като Brus и Logan, a в борбата за награден фонд се включиха и много други таланти от света на графитите. Освен всичко изброено, на Aniventure Comic Con гостите имаха удоволствието да се срещнат и с почти всички популярни лица на българския малък екран, като особено вълнение предизвика срещата на актьорите от сериала „Под Прикритие“.



