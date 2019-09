Тенис Григор Димитров се завръща в Стокхолм 18 септември 2019 | 09:49 - Обновена 0



"Щастливи сме да обявим, че той се завръща в Стокхолм," заяви директорът на надпреварата Симон Аспелин.



"Григор Димитров е сред играчите от категорията на Хуан Мартин дел Потро. Той е утвърдена звезда. Достигал е до №3 в света, а US Open беше успешен за него. Григор има специален и красив стил на игра. Чудесно е да го видим отново тук. Доволни сме от състава, който съумяхме да съберем този сезон," допълни той.

Welcome back Grigor! So exiting former world nr.3 and winner of ATP Finals Grigor Dimitrov is playing Intrum Stockholm Open. Dimitrov won his 1st ATP title in Stockholm 2013 and he recently reached the US Open semifinals beating Roger Federer on the way. @GrigorDimitrov pic.twitter.com/yKcVVMyIEA — Intrum StockholmOpen (@IntrumSthlmOpen) 17 септември 2019 г. Григор Димитров има солидна история в турнира. Той дебютира в шведската столица още през 2009 година, когато е на 18 и е определян като потенциална бъдеща звезда. По онова време всички го наричат “Бейби Федерер”, заради стила му на игра, който наподобява този на Маестрото. Тогава Димитров губи в първия кръг. Четири години по-късно Григор печели първата си титла в АТР тура, именно тук в Стокхолм. През 2017-а също бе финалист в шведската столица, но загуби от Хуан Мартин дел Потро. Домакините отбелязват, че оттогава той достига до полуфиналите на “Уимбълдън”, Откритото първенство на Австралия и US Open, печели финалите на АТР и още седем титли на сингъл.



Участие на Stockholm Open 2019 са потвърдили още Дел Потро, Фабио Фонини, Денис Шаповалов, Люка Пуй и Тейлър Фриц.

