Моторни спортове Нов лидер, но отново българин, на Balkan Offroad 2019 18 септември 2019 | 08:55 - Обновена 0



Доскорошният доминатор в класа Константин Чолаков теоретично загуби всякакви шансове за призова позиция, след като повреда в турбината на неговия болид Toyota Hilux не му позволи да завърши отсечката около Копривщица и Клисура. Така, миналогодишният шампион се срина в класирането и разчитаме на колегата му Славчев.



В класа на SSV-бъгитата Цанко Цанков и Зорница Тодорова отново бяха най-бързи и увеличиха аванса си пред няколкото френски екипажа зад тях. Победителите от Balkan Offroad 2015 имат солидна преднина, но споделиха че етапът в планината е бил доста тежък и са карали доста под възможностите си, в опит да пазят машината.

Не така добре се развиха нещата за втория български екипаж в класа на бъгитата. Цветан Цветанов и Десислав Цветанов стартираха деня ударно, но още в края на първата специална секция повредиха окачването на своето бъги Can Am и се наложи да правят полеви ремонт, който им отне изключително много време и ги прати далеч назад в класирането.



При мотоциклетите, холандката Мириам Пол продължава да е начелон на генералното класиране, макар в етап 4 да бе иззпреварена от няколко свои сънародници от Холандия.

При камионите Авив Кадшаи от Израел за пореден ден показа висша класа и е твърд лидер.

