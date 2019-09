Бейзбол Двукратен участник в Мача на звездите арестуван за детска порнография и секс с малолетни 18 септември 2019 | 09:15 0



копирано





В публикуваното от властите съобщение се казва, че разследването срещу 28-годишния венецуелец е започнало през август след получена информация за интимна връзка в миналото между Васкес и 13-годишно момиче от Лий Каунти, Флорида. Според следователите тийнейджърката, сега на 15 г., продължава да контактува с бейзболиста чрез SMS-и, а през юли получила от него видео клип с порнографско съдържание с участието на самия питчер.



Lock this man up wtf ‍‍‍https://t.co/8dId1PYSt4 — Baseball Report (@BasebaII_Report) September 18, 2019

Васкес е арестуван във вторник следобед в Питсбърг и в момента се намира в местния окръжен затвор на Алигени Каунти. Съдията по делото му е отказала освобождаване под гаранция с мотива, че "се очакват още обвинения". При задържането на Васкес от дома му са иззети множество електронни устройства, които ще бъдат включени като доказателствен материал към обвинителния акт.



"Днес бяхме информирани за действащо криминално разследване срещу Фелипе Васкес и неговия последвал арест – обяви клубният президент на "пиратите" Франк Конъли. – Отнасяме се извънредно сериозно към този случай и повдигнатите обвинения. Информирали сме комисионерския офис по отношение на течащото разследване."



Bail denied for #Pirates closer Felipe Vazquez, now facing felony charges including statutory sex assault in Westmoreland County, child solicitation in Florida https://t.co/acQfhCF1qq pic.twitter.com/iY23fMicr1 — WTAE-TV Pittsburgh (@WTAE) September 18, 2019

По програмата на МЛБ за превенция и противодействие на домашното насилие и сексуалните посегателства Васкес е със спрени състезателни права за една седмица, тъй като това е максималният допустим срок по правилата на лигата. Той обаче може да бъде удължен за неопределен период при съгласие от страна на синдиката на играчите (MLBPA).



От началото на първенството през 2019 г. Фелипе Васкес е с баланс 5-1 и 28 запазвания и има 90 страйкаута и 1,65 ERA за 60 ининга в 56 мача. Той има договор с Питсбърг за още два сезона, според който трябва да получава заплата от $5,25 млн. през 2020 г. и $7,25 млн. през 2021 г. В контракта има и клубни опции за по $10 млн. през 2022-2023 г., като клаузите включват обезщетения съответно от $1 млн. и $500 000 при неизпълнението им.



Звездният клоузър на бейзболния Питсбърг Пайрътс Фелипе Васкес е арестуван и обвинен в редица престъпления на територията на щатите Пенсилвания и Флорида, включително сексуално посегателство срещу деца. Според прокуратурата в Питсбърг има доказателства, че двукратният участник в Мача на звездите в МЛБ (2018, 2019) е разпространявал детска порнография по интернет и е имал сексуални контакти с малолетни на 11-, 13- и 16-годишна възраст.В публикуваното от властите съобщение се казва, че разследването срещу 28-годишния венецуелец е започнало през август след получена информация за интимна връзка в миналото между Васкес и 13-годишно момиче от Лий Каунти, Флорида. Според следователите тийнейджърката, сега на 15 г., продължава да контактува с бейзболиста чрез SMS-и, а през юли получила от него видео клип с порнографско съдържание с участието на самия питчер.Васкес е арестуван във вторник следобед в Питсбърг и в момента се намира в местния окръжен затвор на Алигени Каунти. Съдията по делото му е отказала освобождаване под гаранция с мотива, че "се очакват още обвинения". При задържането на Васкес от дома му са иззети множество електронни устройства, които ще бъдат включени като доказателствен материал към обвинителния акт."Днес бяхме информирани за действащо криминално разследване срещу Фелипе Васкес и неговия последвал арест – обяви клубният президент на "пиратите" Франк Конъли. – Отнасяме се извънредно сериозно към този случай и повдигнатите обвинения. Информирали сме комисионерския офис по отношение на течащото разследване."По програмата на МЛБ за превенция и противодействие на домашното насилие и сексуалните посегателства Васкес е със спрени състезателни права за една седмица, тъй като това е максималният допустим срок по правилата на лигата. Той обаче може да бъде удължен за неопределен период при съгласие от страна на синдиката на играчите (MLBPA).От началото на първенството през 2019 г. Фелипе Васкес е с баланс 5-1 и 28 запазвания и има 90 страйкаута и 1,65 ERA за 60 ининга в 56 мача. Той има договор с Питсбърг за още два сезона, според който трябва да получава заплата от $5,25 млн. през 2020 г. и $7,25 млн. през 2021 г. В контракта има и клубни опции за по $10 млн. през 2022-2023 г., като клаузите включват обезщетения съответно от $1 млн. и $500 000 при неизпълнението им.

Още по темата

0



копирано

ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 118

1