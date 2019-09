Баскетбол ББО организира силен турнир по случай 22 септември 17 септември 2019 | 17:31 0



По случай деня на независимостта, Българска Баскетболна Лига съвместно с община Перущица, организира поредния силен баскетболен турнир! Непосредствено преди началото на сезон 2019/2020 г., предстартовата треска е завладяла всички отбори участници в най-голямата баскетболна лига в България -> Българска Баскетболна Лига За пореден път многофункционалната спортна зала в град Перущица, приема поредния силен баскетболен турнир, който ще бъде истински празник. На 21ви и 22ри септември 4 отбора мъже и 4 отбора за деца до 12 години ще си спретнат едно истинско фиаско и ще определят носителя на "Купата на Независимостта“!

Участници при мъжете са шампионите за сезон 2018/2019 в регион ЮГ – Хебър Пазарджик, шампионът в регион ИЗТОК - Светкавица Търговище, Националният Шампион на Българска Баскетболна Лига за сезон 2018/2019 - Микс София и абсолютният аутсайдер, отборът на Макс спорт Пловдив. Паралелно с този турнир, поради малкия брой мачове на децата до 12 години организирани от БФБ, ще се проведат и срещи между четири отбора на подрастващи, поканени от кмета на града Ради Минчев. Отборите, които ще участват в турнира за момчета до 12 години са – Ънстопабъл Добрич, Хебър Пазарджик, Стамболийски и домакините от Перущица. Както винаги настроението ще бъде приповдигнато с музика, награди, купи, медали и много качествен баскетбол. Организаторът на регион ЮГ - Димитър Чанков, заяви, че мащабите на организацията, им дава възможност да импровизират и затова успеха ще дойде с бързи темпове. „Ние в Българска Баскетболна Лига работим на много високо ниво и всеки се раздава на 100%, за да надграждаме постоянно постигнатото до момента. През последната година освен лигата, организирахме много други турнири за мъже, юноши, кадети и 3х3 стрийтболи, които преминаха безупречно и на много високо ниво!“ добави той. Турнирът ще се състои с помощта на едни от най-големите приятели на лигата - г-н Ради Минчев, кмет на Община Перущица и г-н Янислав Марков- президент на БК Хебър, които дават мило и драго да се играе баскетбол възможно най-много. Жребият за турнира отреди здрави битки, в които се очаква да има много емоция и качествен баскетбол като в първия полуфинал при мъжете се срещат финалистите от националните финали на Българска Баскетболна Лига за сезон 2018/2019 -> Хебър и Микс.

Ето и цялата програма за двата дни:

21.09.2019 г.

Спортна зала "Перущица"

1/2 финали 12:30 часа БК ХЕБЪР Пазарджик U12 vs БК Стамболийски U12 14:30 часа БК "Unstoppable"-Младежки отбор U12 vs БК Перущица U12 16:30 часа БК ХЕБЪР Пазарджик vs МИКС 18:30 часа БК "Светкавица - Търговище" vs Макс Спорт -------------------------------------------------------- 22.09.2019 г.

Спортна зала "Перущица"

ФИНАЛИ 10:00 часа Мач за 3то място момчета U12 12:00 часа Финал момчета U12 14:00 часа Мач за 3то място мъже 16:00 часа Финал мъже -------------------------------------------------------- Очакваме всички фенове в залата, а тези, които не успеят да присъстват ще могат да следят всичко случващо се, пряко в канала на БаскетболТВ в YouTube #БаскетболЗаВсички

