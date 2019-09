Пау Гасол: Исках да бъда на Световното, горд съм от Марк

Новината, че Пау Гасол няма да може да се включи към състава на Серджо Скариоло за Световното първенство в Китай посече донякъде амбициите на Испания, но това не попречи на “Ла Фурия” да триумфира със златото в края на турнира. Двукратният шампион с ЛА Лейкърс в НБА не скри задоволството си от успеха на сънародниците си.

“Разбира се, че исках да бъда там и да помагам на отбора си да спечели златото. Обстоятелствата не ми позволиха, затова единственото, което можех да направя, бе да подкрепям и окуражавам отбора, както и да се радвам на този толкова красив момент.”

Cuando tu hermano lo gana absolutamente todo esta temporada y no puedes estar más orgulloso de él. @NBA @FIBAWC @MarcGasol



When your brother wins absolutely everything this season and you can’t not be more proud of him. #NBAChamp #WorldChamp #MarcGasol pic.twitter.com/Z13RRxGYMX