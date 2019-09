Морати сравни Сенси със Снайдер

Бившият собственик на Интер Масимо Морати призна, че е впечатлен от новото попълнение на тима Стефано Сенси , като дори сравни влиянието му върху играта на “нерадзурите” с това на Уесли Снайдер, който постигна големи успехи именно с техния екип.

“Семейство Жанг са много мили, както Стивън, така и баща му. Силно желаят да се справят добре и съм доволен от сегашната ситуация. Много съм впечатлен от Сенси и треньора. Основите са налице, за да може Интер да се справя добре. Антонио Конте е добър треньор в изказванията си и духа, който е предал на тима. Не очаквах от Сенси да е толкова добър. Той е хитър и бърз, като промени отбора малко като Снайдер. Дербито на Милано? Няма да е определящо за сезона, но Интер има нужното, за да се бори за Скудетото”, заяви Морати пред “Кориере дело спорт”.

