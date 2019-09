Пати Милс: Казаха ми, че съм в идеалната петица

Пати Милс бе един от най-впечатляващите играчи на Мондиал 2019, а присъствието му в идеалната петица на турнира нямаше да е изненада за никого. Гардът на Австралия помогна на родината си за най-доброто класиране в историята на страната - четвърто място, след като вкарваше по 22.8 точки при 40.4% успеваемост от тройката в осемте мача на шампионата в Китай.

“Това е странно. Не е награда, която съм преследвал, но от федерацията ме уведомиха, че съм избран в най-добрата петица на турнира. Ще се завърнем в Токио 2020”, написа Милс в профила си в Twitter, след като най-добрите петима играчи на турнира бяха посочени, а той не фигурираше там.

Well that’s awks. Not the ultimate award I was after, but I was told by @BasketballAus on the bus post game that I made the All-Star Five.



Nek Minute... ‍



Throw it on the fire

WE’LL BE BACK #Tokyo2020 @AUSOlympicTeam https://t.co/Sy6MaIMpky