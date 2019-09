КАС намали наказанието на Неймар за Шампионската лига

Арбитражният съд за спорта намали наказанието на нападателя на Париж Сен Жермен Неймар от три на два мача. То бе наложено от УЕФА за обида на официални лица, съобщиха от КАС. Френският тим и бразилецът обжалваха санкцията от три срещи, наложена от УЕФА през юни, а КАС частично уважи жалбата.

Неймар определи решенията на рефера, взети чрез системата ВАР, като "позор", след като ПСЖ бяха елиминирани от Шампионската лига от Манчестър Юнайтед.

