Лено: Опитахме се да рискуваме, трябва да работим още

Вратарят на Арсенал Бернд Лено сподели, че отборът му ще продължи да разчита на изнасянето на топката с къси пасове, въпреки че допусна изравняване от 2:0 до 2:2 при гостуването си на Уотфорд на “Викъридж Роуд”.

“Това е нашият стил на игра. Опитахме се да рискуваме, защото, ако бяхме надхитрили пресата на Уотфорд, оставяхме огромно пространство за нападателите ни. През първото полувреме се справяхме много добре, но през второто не създадохме достатъчно положения. Това е процес, върху който трябва да работим още.”, изрази мнението си немският вратар.

