Азар посочи разликата между английския и испанския футбол

Новото попълнение на Реал Мадрид Еден Азар разкри каква е разликата между футбола в Испания и този в Англия, където доскоро игра в Челси . Тя е свързана с феновете на двата клуба.

“В Челси, когато губехме, бяхме разочаровани като привържениците. Никога обаче не го чувствах като катастрофа, различно е в Испания. Мисля, че тук феновете наистина са фенове. Футболът за тях е всичко и изискват от играчите да дават всичко от себе си. В Англия няма толкова много привърженици”, заяви Азар пред официалния сайт на УЕФА.

