Кралско посрещане и грандиозни първенства за световните шампиони

Un final INSUPERABLE



Gracias por abarrotar Colón, por apoyar incondicionalmente a la #SelMAS y por ayudar a que #LaFamiliaEsOro #SomosEquipo pic.twitter.com/0zz1rJWKDW — Baloncesto España (@BaloncestoESP) September 16, 2019

Марк Гасол, Рики Рубио и останалите първенци на света бяха посрещната на площад “Колон” с култовото парче Seven Nation Army на The White Stripes. Абсолютно всички играчи, както и всеки един от членовете на щаба бяха представени индивидуално, а по традиция имаше и обиколка из мадридските улици с открит автобус.

La #SelMAS está llegando a Colón



Y viene con ganas de FIESTA #LaFamiliaEsOro #SomosEquipo pic.twitter.com/hQRhMJwLRZ — Baloncesto España (@BaloncestoESP) September 16, 2019

“Искам да благодаря на всички. На моето второ семейство, което направи това лято толкова специално и за възможността да вдигна тази купа. Да живее испанският баскетбол!”, каза капитанът Руди Фернандес, докато Рики Рубио бе лаконичен, пожелавайки си този успех да послужи като вдъхновение и пример на всички хора.



"Искам да благодаря на всички. На моето второ семейство, което направи това лято толкова специално и за възможността да вдигна тази купа. Да живее испанският баскетбол!", каза капитанът Руди Фернандес, докато Рики Рубио бе лаконичен, пожелавайки си този успех да послужи като вдъхновение и пример на всички хора.

Марк Гасол пък се пошегува, че не знае, защо не му дават микрофона, но подкани феновете да бъдат също толкова активни и когато Испания не побеждава. Серджо Скариоло похвали възпитаниците си, заявявайки, че отказване никога не е било на дневен ред за тях.

