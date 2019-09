Тенис Шампионски парад и още почести за Бианка Андрееску в Канада (видео) 17 септември 2019 | 06:03 - Обновена 1



Освен шампионския парад, за Андрееску имаше и още почести. Тя бе удостоена с улица на нейно име, а освен това получи и почетният ключ на града.



“Не се случва често да кръщават улица на твое име след успех на US Open. Това е истинска лудост. Не съм си представяла, че един ден ще има парад в моя чест. Аз съм истински благословена. Това, което се случва в канадския спорт е просто фантастично”, сподели развълнуваната Андрееску, която е първата канадка с титла от Големия шлем.



