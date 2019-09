Гари Невил с остро изказване за Погба: Клубът не трябва да преговаря повече с Мино Райола

Бившият защитник на Манчестър Юнайтед Гари Невил разкритикува остро агента на полузащитника Пол Погба - Мино Райола. Невил заяви, че поведението на Райола е срам за клуба, както и за цяла Европа, а също така напомни за безкомпромисното отношение на сър Алекс Фъргюсън, когато се е стигало до конфликти с играчи и техните агенти в миналото.

"Погба иска да напусне клуба. Той заяви това ясно. Неговият агент е срам не само за Манчестър Юнайтед, но и за цяла Европа. Клубът трябва да спре да си сътрудничи с него. Манчестър Юнайтед не трябва да преговаря с него. Да, Погба е един от най-добрите играчи в света, но около него постоянно възникват скандали и конфликти. Вероятно не е негова вината, но всичко това се отразява негативно на клуба.

.@GNev2 has labelled Paul Pogba's agent Mino Raiola a "disgrace", and urged Manchester United not to work with him in the future.