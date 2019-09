Тенис Завръщането на Ана Конюх е по-близо от всякога 16 септември 2019 | 18:17 - Обновена 0



Ana Konjuh : hope to see you playing again, know its been tough+still is just wanted to let you know: you're being missed ! (: her IG) pic.twitter.com/RIwkVZlrEc — Maarten vdMaazen (@myalansky) May 7, 2019

ВАСИЛ НЕДЯЛКОВ Бившата номер 20 в ранглистата при жените Ана Конюх продължава да лекува контузия в лакътя, която я вади от игра вече втора година. Тя е изиграла едва 10 мача в последните две години, но се надява да се завърне на корта през март догодина."Състоянието ми се подобри. Започнах тренировки, но все още те са извън корта. Надявам се да хвана ракетата до края на годината и да започна да участвам в турнири през март 2020 година, но всичко зависи от състоянието на лакътя ми.", сподели 21-годишната тенисистка.Проблемите с лакътя на Конюх започнаха през лятото на 2017-а, точно когато бе достигнала до върховото си постижение от номер 20 в ранглистата. Хърватката проби в Топ 100 още на 16-годишна възраст и бе смятана за за една от най-талантливите и обещаващи тенисистки за своята възраст, но контузията не й позволява да демонстрира качествата си. 0



