Тенис Джокович задмина Конърс по брой седмици на върха 16 септември 2019 | 16:11 0



копирано





Сърбинът, който започна четвъртия си период под номер едно на 5 ноември 2018-а, със сигурност ще задмине и третия в класацията Иван Лендъл, който е с 270 седмици на върха, а след това ще му останат само Пийт Сампрас (286 седмици) и Роджър Федерер (310 седмици).

The World No. 1 is IN! @DjokerNole | #TeamSerbia | @ATPCup pic.twitter.com/ResAINUWkD — ATPCup (@ATPCup) September 13, 2019

Програмата на Ноле до края на годината включва участия на АТР 500 в Токио (30 септември), "Мастърс"-ите в Шанхай (06 октомври) и Париж (28 октомври) и участие на Финалния турнир на ATP (10 ноември). ВАСИЛ НЕДЯЛКОВ Новак Джокович започна 269-ата си седмица под номер 1 в ранглистата на ATP и официално се нареди пред осемкратния носител на трофеите от "Големия шлем" Джими Конърс, за да се настани на четвърто място в класацията за най-много седмици, прекарани на върха на ранглистата.Сърбинът, който започна четвъртия си период под номер едно на 5 ноември 2018-а, със сигурност ще задмине и третия в класацията Иван Лендъл, който е с 270 седмици на върха, а след това ще му останат само Пийт Сампрас (286 седмици) и Роджър Федерер (310 седмици).

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 411

1