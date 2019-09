Тенис Ясен е жребият за ATP Cup 2020 16 септември 2019 | 16:02 0



Всеки отборен сблъсък ще се реши в три мача - два на сингъл и един на двойки. Държавата, която спечели два мача, печели двубоя. Всяка държава ще изиграе три отборни битки в групата си. Шестте победителя и двата най-добри втори отбори ще продължат напред, където ще се изправят на четвъртфинали.



Сърбия, водена от Новак Джокович, е поставена под номер 1 и ще играе срещите си в Бризбън. Испания с Рафаел Надал в отбора ще проведе мачовете си в Пърт, а Роджър Федерер и Швейцария ще играят в Сидни. Великобритания, която ще участва заради защитения ранкинг на Анди Мъри, също ще играе в Сидни, а домакинът Австралия ще се състезава в Бризбън.

Отборите са разпределени по следния начин:



Група A - Сърбия, Франция, Южна Африка, още един отбор

Група B - Испания, Япония, Грузия, още един отбор

Група C - Швейцария, Белгия, Великобритания, още един отбор

Група D - Русия, Италия, САЩ, още един отбор

Група E - Австрия, Хърватия, Аржентина, още един отбор

Група F - Германия, Гърция, Канада, Австралия

Остава обявяването на още пет държави, които ще се включат в надпреварата, за да се изясни пълният списък на групите. Допълнителното им теглене ще се състои на 13 ноември.

1