Меси е в групата за Дортмунд

Лионел Меси попадна в групата на Барселона за утрешното гостуване на Борусия (Дортмунд) в Шампионската лига. Капитанът на каталунците дълго време се възстановяваше от контузия в прасеца и все още не е записал минути за отбора от началото на сезон 2019/2020. Шампионите на Испания ще премерят сили с германския си съперник от 22.00 часа българско време във вторник.Ето и всички футболисти, на които Ернесто Валверде ще разчита за визитата на “Сигнал Идуна Парк”:

Марк-Андре тер Стеген, Иняки Пеня, Нето, Нелсон Семедо, Жерард Пике, Клеман Лангле, Муса Ваг, Жорди Алба, Жуниор Фирпо, Сержи Роберто, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Жан-Клер Тодибо, Артур, Карлес Аленя, Френки Де Йонг Артуро Видал, Карлес Перес, Ансу Фати, Луис Суарес, Антоан Гризман, Лионел Меси

[SQUAD LIST]

#BVBBarça

See who’s making the list for our @ChampionsLeague opener! pic.twitter.com/ZXoQAvoBMM