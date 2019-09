Баскетбол Отвъд играта: Пекин винаги ще е в сърцето на Рики Рубио 16 септември 2019 | 13:54 0



Иронията, а и историята, не са чужди за Рубио, в чието сърце има специално място, както за този град, така и за тази зала.

Amazing final. Well deserved @rickyrubio9!! Congrats on a special year and watching you grow has been truly remarkable. Keep pushing MVP#EspañaGotGame #FIBAWC pic.twitter.com/XbbeypEutO — Kobe Bryant (@kobebryant) September 16, 2019

“Исках да се насладя на този момент и да го запомня, защото това е нещо, което ще бъде с мен завинаги. Мястото винаги ще бъде специално, сега и в цялото останало време. Всичко започна тук, но не свършва тук. Това място е една голяма и великолепна част от мен”, разказва 28-годишният пойнт гард.



Оставяйки всичко изброено досега встрани, Рубио е наясно, че тази победа идва с един конкретен привкус. MVP на световното вярва, че израстването в играта му, забелязано от всички и широко обсъждано, не е единствено за него, а и за някой друг.

"I lost my mom three years ago. I know she was behind me, pushing me every day to get the best out of me. Even if she's not here, I feel it. I am really proud of the mom that I had, and I keep going for her." #FIBAWC pic.twitter.com/lhxxEvcjaV — Basketball World Cup (@FIBAWC) September 16, 2019

“Винаги има някой, който ме следва. Загубих майка си преди три години. Знам, че тя винаги беше зад мен, подкрепяше ме и ме караше да давам най-доброто от себе си всеки ден. Няма друг човек, който да ме обича повече от нея. Тя продължава да е движещата ми сила всеки един ден”, продължава испанецът.



Виртуозният плеймейкър посвети този момент на жената, която му е дала живот и която остава с него винаги, и въпреки всичко.



“Дори да я няма тук, аз усещам. Гордея се с моята майка и продължавам напред. Заради нея”.



