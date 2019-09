Екатерина Гамова стана майка за първи път

View this post on Instagram

Вот так и живём,уже 7 лет))У нас не было задачи «сделать» свадьбу,мы хотели собрать наших близких и друзей,на большой праздник!Без всяких караваев и дурацких конкурсов,похищений невесты и тому подобной ерунды!))В ЗАГСе смеялись так,что женщина которая нас расписывала спросила «Вы жениться вообще собираетесь?!?» Фотографировались под мостом и на железнодорожных путях,танцевали свой танец под Bon Jovi! Мы вместе проживаем радость и переживаем сложные периоды,который нас делают ещё ближе друг другу!А ещё у нас отличное чувство юмора))Пы.Сы. это не фотошоп,мой супруг реально так прыгает)) #моясемьямоясила #lovemyhubbybubby

A post shared by Ekaterina Gamova (@ekaterinagamova11) on Aug 17, 2019 at 12:38am PDT