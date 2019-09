ММА Багата се готви за Люис в института на UFC 16 септември 2019 | 12:39 - Обновена 0



копирано



View this post on Instagram #ufc244 #we#are#aka A post shared by Blagoyivanov (@blagoyivanovmma) on Sep 15, 2019 at 11:42am PDT Багата записа загуба при дебюта си в най-голямата ММА организация - през юли 2018 година срещу Жуниор дос Сантос, но след това влезе в серия в серия от две поредни победи, които регистрира през тази година. Първата от тях бе срещу Бен Ротуел с единодушно решение на съдиите, а след това българинът надви и Тай Туиваса.



Благодарение на тези успехи Багата проби в Топ 10 на тежка категория (9-о място). Предстоящата битка с Черния звяр е много важна за него, тъй като нов положителен развоя на събитията може да го изстреля сред най-добрите 5 в категорията.

View this post on Instagram 2#november #ufc244 A post shared by Blagoyivanov (@blagoyivanovmma) on Sep 7, 2019 at 11:07pm PDT Неговият съперник Дерик Люис, който е бивш претендент за титлата, заема пето място в категорията, но се намира в серия от две поредни загуби. Благой Иванов се готви за мача си с Дерик Люис в специализирания институт на UFC в Лас Вегас. Двубоят е на 2 ноември в легендарната зала “Медисън Скуеър Гардън” в Ню Йорк и е част от UFC 244.Багата записа загуба при дебюта си в най-голямата ММА организация - през юли 2018 година срещу Жуниор дос Сантос, но след това влезе в серия в серия от две поредни победи, които регистрира през тази година. Първата от тях бе срещу Бен Ротуел с единодушно решение на съдиите, а след това българинът надви и Тай Туиваса.Благодарение на тези успехи Багата проби в Топ 10 на тежка категория (9-о място). Предстоящата битка с Черния звяр е много важна за него, тъй като нов положителен развоя на събитията може да го изстреля сред най-добрите 5 в категорията.Неговият съперник Дерик Люис, който е бивш претендент за титлата, заема пето място в категорията, но се намира в серия от две поредни загуби. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1235 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1