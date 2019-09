Тенис Страхотна победа на Вики Томова в Япония, чака я мач с Наоми Осака 16 септември 2019 | 10:48 - Обновена 0



В първия сет французойката имаше проблеми с кръвното налягане и в края му се наложи да вземе медицински таймаут. Въпреки неразположението тя продължи участието си и дори успя да спечели тази първа част с 6:4. След това обаче 181-ата в света Томова намери ритъма си и до края не даде шансове на Корне. Мачът бе типична женския тенис битка, изпълнена с много обрати и 17 пробива от общо 28 изиграни гейма.



Томова не е играла досега срещу Наоми Осака. 21-годишната японка е родом от Осака и няма съмнение за коя от двете ще вика публиката в мача помежду им. Тя започва професионалната си кариера в тениса през 2013 година, като бързо се превръща в изгряваща звезда с височината си от 180 см, тегло от 69 кг, силен форхенд и мощен сервис.

