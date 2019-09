Световен футбол Ибра вече е легенда на Галакси 16 септември 2019 | 09:23 - Обновена 0



Така 37-годишният таран има вече 26 попадения през тази кампания, а досегашният рекорд за футболист на Галакси бе от 24 гола - на Карлос Руис през 2002 година.



Близо 23 000 зрители на стадион "СтъбХъб Център" станаха свидетели на головото шоу, в което Ибра дори си позволи лукса да изпусне дузпа, но след това беше точен при добавката в 32-ата минута за моментното 1:1. Интересното е, че преди това Гутиерес (24) бе дал аванс на гостите, а отново той вкара и последното попадение в мача в 86-ата минута, когато оформи крайния резултат. Touchdown pic.twitter.com/D7ep536zxs — Zlatan Ibrahimovi (@Ibra_official) September 16, 2019



Първата част завърши 1:1, въпреки множеството възможности пред двете врати. Втората част обаче се превърна в истински голов фестивал за състава на Гийермо Скелото. Корона даде аванс на домакините с първото си попадение за клуба в 48-ата минута, след като се възползва от подаване на Кристиан Павон. Златан вкара за 3:1 в 51-ата минута, ставайки най-резултатният играч на Галакси в един сезон от първенството. History belongs to @Ibra_official.



The is the #LAGalaxy's new single-season scoring record holder pic.twitter.com/9RFb1HuHjl — LA Galaxy (@LAGalaxy) September 16, 2019 Мексиканецът Антуна вкара четвърти гол в 69-ата минута. Последваха два бързи гола с глава на Себастиян Летдет (77, 79), след което Ибра с хубав диагонален изстрел вкара своя втори хеттрик през този сезон и общо трети в САЩ. This #LAGalaxy record has been Zlatan'd. pic.twitter.com/bGWzXNS7dc — LA Galaxy (@LAGalaxy) September 16, 2019



Нападателят има вече 26 гола от 25 мача през този сезон и изостава само на две попадения от лидера при стрелците Карло Вела. Мексиканската звезда на градския съперник Лос Анжелис има 28 попадения.



