Пьонтек сложи край на головата си суша и на мъките на Милан във Верона (видео)

Милан се наложи с 1:0 над Верона и записа втора поредна победа в Серия "А". Единственото попадение в двубоя отбеляза Кшищоф Пьонтек от дузпа в 68-ата минута. Верона затрудни сериозно "червено-черните", които днес играха в бяло. Домакините останаха с човек по-малко още в средата на първата част след червен картон на Мариуш Степински, но въпреки това заслужаваха поне равенството.

Така, след третия кръг Милан вече е в горната половина на таблицата с актив от 6 точки. Във всички мачове на "росонерите" беше отбелязан само по един гол - загуба с 0:1 от Удинезе и победи със същия резултат срещу новаците Бреша и Верона.

Домакините останаха с 4 точки от двубоите с Болоня и Лече, а днес регистрираха първа загуба след завръщането си в елита.

През седмицата Салваторе Бокети се контузи на тренировка и се присъедини към другите контузени в състава на Верона - Емануел Баду и Даниеле Беса. Новото попълнение Степински започна като титуляр, след като беше привлечен в последния ден от трансферния прозорец от градския съперник Киево . Валерио Вере и Матия Дзакани действаха най-близо до поляка.За Милан се завърна Пьонтек, който бъде подпомаган в предни позиции от Сусо Лукас Пакета . Сред резервите остана Саму Кастийехо . В средата на терена Лукас Билия замести Исмаел Бенасер . На пейката бяха и други двама от новите в отбора - Тео Ернандес Домакините стартираха агресивно и Валерио Вере засече центриране на Давиде Фараони , но прати топката в аут. Джанлуиджи Донарума на няколко пъти трябваше да се намесва и го направи с необходимото хладнокръвие. Атаките на Милан пък не носеха особена заплаха за стража Марко Силвестри



Верона играеше добре, но още в средата на полувремето остана в намален състав. Дебютантът Степински вдигна високо крака си и ритна в главата Матео Мусакио, като първоначално получи само жълт картон, но след това реферът Джанлука Манянело прегледа ситуацията с помощта на ВАР и изгони нападателя на домакините.

В първия кръг, при визитата на Болоня, Верона отново получи червен картон преди почивката и стигна до равенство 1:1. Днес тимът пак показа характер и не се огъна с човек по-малко. Вере имаше още една възможност да открие резултата, след като беше изведен очи в очи с Донарума, но стреля в тялото му.



Милан държеше топката в дълги периоди от първата част, но не намираше начин да преодолее стабилната отбрана на Верона. На почивката Марко Джампаоло реши да промени нещо и пусна в игра Ребич, за когото това беше повторен дебют в Серия "А". Хърватинът влезе на мястото на Пакета. Второто полувреме се оказа наситено с интересни събития. Първо Давиде Калабрия нацели гредата с хубав изстрел извън наказателното поле, след като преди това овладя топката на гърди. Гредата помогна и на "росонерите" след шут на Вере. Малко по-късно най-опасният нападател на домакините беше заменен от Матео Песина.

В средата на втората част Милан получи дузпа, а с това и възможността да излезе напред в резултата. Силен удар на Хакан Чалханоглу срещна разперената ръка на Корай Гюнтер. Съдията не се поколеба и посочи бялата точка. Домакините протестираха и изпълнението на наказателния удар се забави с близо три минути, но това не смути Пьонтек, който опъна мрежата.

