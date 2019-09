Спречкването с Роси е било допълнителна мотивация за Маркес на "Мизано"

След като триумфира на италианската писта "Мизано", лидерът в MotoGP Марк Маркес заяви, че спречкването му с Валентино Роси в квалификацията ден по-рано е било допълнителна мотивация за него в неделното състезание. Испанецът и ветеранът от Тавулия се забавиха един друг в ключовия момент от квалификацията, като по-късно бяха привикани от стюардите, за да обсъдят ситуацията. Наказан за инцидента нямаше, но двамата пилоти отново си размениха нападки.

The events that happened at the end of Q2



Moments before this, both @ValeYellow46 and @marcmarquez93 had lost their laps due to exceeding track limits! #SanMarinoGP pic.twitter.com/bujXg4h4MN