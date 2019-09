Моторни спортове Сузуки триумфира на "Мизано" и посвети победата си на Марко Симончели 15 септември 2019 | 18:01 - Обновена 0



Японецът Тацуки Сузуки спечели състезанието за ГП на Сан Марино в клас Moto3 и посвети успеха си на починалия през 2011-а година италианец Марко Симончели. 21-годишният пилот стартира от полпозишън за първи път и обърна това в първа победа в кариерата си. Сузуки се качи на подиума с бащата на Марко - Паоло Симончели, който е и шеф на отбора му. Tatsuki Suzuki on 23 October 2017 when he pledged a promise to Marco Simoncelli and his father, Paolo Simoncelli (left)



Tatsuki Suzuki on 15 September 2019 when he realised his podium to Paolo, therefore fulfilled his promise to Marco 2 yrs ago



Marco is smiling now#motogp pic.twitter.com/p7YdTEeq6n — Bayu (@opta_iwobi) September 15, 2019 На второ място финишира Джон Макфий с Honda, на изоставане от едва 0.112 сек. Трети се нареди италианецът Тони Арболино отново с Honda. Претендентът за титлата Арон Канет не успя да финишира заради повреда в двигателя на мотора си. Десетима пилоти пък претърпяха инциденти в рамките на първите четири обиколки на "Мизано". Chaos everywhere we look in #Moto3! @_Nicco23 and Celestino Vietti are also down! #SanMarinoGP pic.twitter.com/UaoiWtoWcy — MotoGP™ (@MotoGP) September 15, 2019 В генералното класиране шест кръга преди края на сезона продължава да води Лоренцо дала Порта (Honda) с актив от 179 точки. Втори към момента е Арон Канет (КТМ) със 157 точки, следван от Арболино със 149 точки.

