Уотфорд 1:2 Арсенал, Обамеянг с два гола (гледайте тук)

There were 20 passes in the build up to Aubameyang's second goal That's the longest passing sequence leading to a goal in the #PL this season #WATARS @Arsenal pic.twitter.com/r4DejgBmS8

Арсенал започна доста разконцентрирано второ полувреме. Веднъж Гендузи сгреши в отбрана, но гостите се разминаха. В 54-тата минута и Сократис направи груба грешка пред наказателното поле, като в опита да намери Гендузи подаде на Деулофеу, който пусна топката на пътя на Клевъврли. Халфът стреля в ъгъла от 11 метра - 1:2.

Уотфорд продължи да играе по-добре в тези минути. Арсенал пък много хаотично се опитваше да изнася топката. Удари на Деулофеу и Кико Фемения преминаха съответно встрани и над вратата на Лено.

14 - Since the start of last season, Arsenal's players have made a combined 14 errors leading to opposition goals in the Premier League, at least two more than any other club in this time. Calamitous. pic.twitter.com/uylQrhAHHs