Баскетбол Гасол и Рубио оглавиха идеалната петица на Световното 15 септември 2019 | 17:34 - Обновена 0



With you, the FIBA Basketball World Cup 2019 All-Star 5!



Bogdanovic (@LeaderOfHorde)

@EvanFourmizz

@ruuufio

@MarcGasol

@LScola4 #WorldGotGame #FIBAWC pic.twitter.com/WcdwNT4zq5 — Basketball World Cup (@FIBAWC) September 15, 2019

Рубио завърши първенството със средни показатели от 16.4 точки, 6.0 асистенции и 4.6 борби на мач. Гасол записваше по 14.4 точки, 5.5 борби, 4.1 асистенции, 1.1 отнети топки и 1.1 чадъра. Богданович, който завърши като топреализатор на турнира, имаше статистически показатели от 22.9 точки, 4.4 асистенции и 4.1 борби, докато тези на Фурние бяха 19.8 точки, 3.8 борби, 3.0 асистенции и 0.9 отнети топки. Скола от своя страна блестеше със 17.9 точки, 8.1 борби и 1.8 асистенции, макар да е на 39-годишна възраст. Шампионите Марк Гасол и Рики Рубио оглавиха идеалната петица на световното първенство по баскетбол в Китай. Компания на двамата испанци правят по един представител съответно на Франция, Сърбия и Аржентина, а именно Еван Фурние, Богдан Богданович и Луис Скола.Рубио завърши първенството със средни показатели от 16.4 точки, 6.0 асистенции и 4.6 борби на мач. Гасол записваше по 14.4 точки, 5.5 борби, 4.1 асистенции, 1.1 отнети топки и 1.1 чадъра. Богданович, който завърши като топреализатор на турнира, имаше статистически показатели от 22.9 точки, 4.4 асистенции и 4.1 борби, докато тези на Фурние бяха 19.8 точки, 3.8 борби, 3.0 асистенции и 0.9 отнети топки. Скола от своя страна блестеше със 17.9 точки, 8.1 борби и 1.8 асистенции, макар да е на 39-годишна възраст.

