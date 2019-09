Братът на Дибала недоволства от Сари

Братът на Пауло Дибала - Густаво, изрази недоволство от малкото игрови минути, които аржентинският нападател получава в Ювентус от началото на сезона при новия старши треньор Маурицио Сари. Аржентинецът бе оставен извън състава за трети път този сезон при равенството 0:0 с Фиорентина вчера.

"Цигулката не може да свири красива мелодия, ако й липсва струна", написа братът на Дибала в "Туитър".

Paulo Dybala’s brother Gustavo posted this on Twitter



We think we have a good idea of who he’s talking about pic.twitter.com/SopeTF1pFt