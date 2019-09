Моторни спортове Винялес се бори за честта на Yamaha в ГП на Сан Марино (следете тук) 15 септември 2019 | 15:00 - Обновена 0



Маверик Винялес със заводската Yamaha спечели квалификацията за днешната Гран При на Сан Марино на пистата "Мизано". С втория си полпозишън за сезона в MotoGP испанецът ще се опита да изведе до втора победа за сезона своя конструктор. От втората позиция на старта потегля пилотът на КТМ Пол Еспергаро, който изравнява най-добрата стартова позиция в своята кариера. От третата позиция стартира сателитният пилот на Yamaha Фабио Куартараро. Ако той успее да излезе начело и да спечели състезанието, французинът ще се превърне във втория най-млад победител в кралския клас на мотоциклетизма. Лидерът в генералното класиране Марк Маркес с Honda стартира пети, а надеждите на публиката на "Мизано" - Андреа Довициозо (Ducati) и Валентино Роси (Yamaha) потеглят шести и седми. Винялес потегли отлично на старта и поведе, докато Еспергаро загуби три позиции. Куартараро излезе на второ място, а в 4-ия завой при опит на Дови да изпревари Доктора за малко не се стигна до контакт помежду им. В крайна сметка Роси запази седмата си позиция, а Дови остана осми, загубил две места в началото. До края на първата обиколка Маркес напредна с две позиции. В бързия 11-и завой във втората обиколка Куартараро изпревари Винялес, а едно завъртане по-късно на "Мизано" - на 10-ия завой това направи и Маркес. It's a battle of the Yamahas early on! @FabioQ20 hits the front! #SanMarinoGP pic.twitter.com/lKcosmSZpM — MotoGP™ (@MotoGP) September 15, 2019 @marcmarquez93 is on the move!



The world champion muscles past @mvkoficial12 into second! #SanMarinoGP pic.twitter.com/CVnWRjmwUm — MotoGP™ (@MotoGP) September 15, 2019 До края на третата обиколка първите трима пилоти вече се бяха отделили на секунда и половина от останалите пилоти в колоната.

