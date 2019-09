Бекъм продължава с опитите да привлече Меси към проекта си в САЩ

Бащата на звездата на Барселона Лионел Меси се е срещнал с представители на клуба на Дейвид Бекъм-Интер Маями, съобщава "Mirror". Легендарният полузащитник на Англия и Манчестър Юнайтед от месеци се опитва да привлече аржентинската звезда за своя проект в САЩ. Интер Маями вече получи лиценз и догодина ще се присъедини официално към МЛС.

Меси е част от мъжкия тим на Барселона от 2004 година. Като част от каталунския отбор той стана десеткратен шампион на Испания, осемкратен носител на испанската Суперкупа, шесткратен носител на Купата на Испания, четирикратен победител в Шампионската лига, трикратен победител в Суперкупата на УЕФА и трикратен победител в клубната световна купа.

Throwback to the time when Lionel Messi scored 91, yes NINETY ONE goals in a calendar year.



The man who changed the game! pic.twitter.com/wDYNS396Hi