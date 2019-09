Испания работи за натурализацията на Фати

Кралската федерация по футбол на Испания работи за привличането на най-новата перла на Барселона Ансуман Фати в националния отбор на страната. Това съобщи селекционерът на национален отбор Роберто Морено. 16-годишният нападател, който направи своя дебют за каталунския тим, е гражданин на Гвинея-Бисау. Този сезон в три мача от Ла Лига той вкара два гола.

Ansu Fati needed 3 La Liga games to score his first 2 goals.



Lionel Messi needed 13 games. pic.twitter.com/36nNAqnm9b