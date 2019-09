Бокс Не беше лесно, но Тайсън Фюри oстава непобеден 15 септември 2019 | 08:21 - Обновена 0



копирано

116-112, 117-111, 118-110) срещу коравия швед след 12 изтощителни рунда, които оставиха публиката без дъх.



Това е 29-и успех в професионалната кариера на Фюри от общо 30 мача. Той продължава да е непобеден, а единственото му равенство е срещу Дионтей Уайлдър в края на миналата година. Очаква се двамата да се бият отново през февруари 2020-а.

Tyson Fury has hailed 'Viking Warrior' Otto Wallin after taking him the distance.



The unknown Swede was a 12/1 outsider and was fighting for the first time since his father, who taught him how to box, passed away back in May.



"He'll be very proud of his son."#FuryWallin pic.twitter.com/ToVEMOezBi — Sporting Life (@SportingLife) 15 септември 2019 г. Загубата е първа за Валин на професионалния ринг след 20 победи до момента. Шведът нашумя у нас през 2016 година, когато се боксира в подгряващ мач на Кубрат Пулев в зала "Арена Армеец". През този период скандинавецът беше част от тима на "Зауерланд", но след финансовите проблеми и преструктурирането на компанията подписа договор с американския мениджър Дмитри Салита.



Фюри беше огромен фаворит на букмейкърите и малцина очакваха да срещне трудности срещи Валин. Циганския крал се появи в залата обгърнат с мескиканския флаг и със сомбреро на главата.

We don’t need Canelo to fight on Mexican Independence weekend. We got #TysonFury #FuryvsWallin #boxing #TopRank #fury #MexicanIndependenceDay #MexicanIndependence #mexico pic.twitter.com/Cf2PI6oIoN — AzDodgerDad (@AzDodgerDad) 15 септември 2019 г. Началото на мача беше предпазливо и за двамата, но Валин показа, че не се притеснява от именития си съперник и пусна няколко мощни десни крошета. Във втория рунд шведът стана още по-настъпателен. Няколко негови комбинации тестваха защитата на Фюри, който оставаше апатичен и не предприемаше нищо, за да вземе надмощие.



Третият рунд премина равностойно, но отново Валин търсеше размени, докато Фюри отстъпваше. Над дясното око на ирландеца се отвори аркада и кръвта му пречеше да вижда добре. В следващите два рунда Фюри се активизира, но си личеше, че не търси съкрушителен удар.

Шестият рунд беше най-интересният до момента. Ото Валин на няколко пъти проби гарда на Фюри, но и той отвърна с удари, които намериха целта. Циганския крал вдигна темпото в следващия рунд и на два пъти прати Валин във въжетата с разтърсващи десни крошета. Рунд номер осем предложи постоянни размени, а двамата изглеждаха все по-уморени.



С всяка изминала минута Фюри взимаше надмощие. В края на деветия рунд той вкара серия от мощни удари в тялото на Валин, но шведът беше спасен от гонга. Фюри продължи да налага съперника си, който обаче някак успя да се задържи на крака.

Fury calling out Wilder! #FuryWallin pic.twitter.com/1BEHZciytS — ANDREW TODD (@andrewt0dd_) 15 септември 2019 г. Предпоследният рунд също беше за фаворита. Фюри нанесе голям брой удари, но отново не успя да свали Валин. заключителните три минути се превърнаха в истинско зрелище. Валин намери сили за финален щурм и сериозно разклати Фюри. Шведът се надяваше на нокаутиращ удар, който да му донесе победата, но до такъв не се стигна.



След обявяването на съдийското решение, двамата се засипаха с комплименти, а Фюри заяви, че чака с нетърпение мача с Уайлдър. Бившият световен шампион в тежка категория Тайсън Фюри постигна изненадващо трудна победа над Ото Валин на боксовата галавечер в Лас Вегас. Циганския крал спечели по точки (срещу коравия швед след 12 изтощителни рунда, които оставиха публиката без дъх.Това е 29-и успех в професионалната кариера на Фюри от общо 30 мача. Той продължава да е непобеден, а единственото му равенство е срещу Дионтей Уайлдър в края на миналата година. Очаква се двамата да се бият отново през февруари 2020-а.Загубата е първа за Валин на професионалния ринг след 20 победи до момента. Шведът нашумя у нас през 2016 година, когато се боксира в подгряващ мач на Кубрат Пулев в зала "Арена Армеец". През този период скандинавецът беше част от тима на "Зауерланд", но след финансовите проблеми и преструктурирането на компанията подписа договор с американския мениджър Дмитри Салита.Фюри беше огромен фаворит на букмейкърите и малцина очакваха да срещне трудности срещи Валин. Циганския крал се появи в залата обгърнат с мескиканския флаг и със сомбреро на главата.Началото на мача беше предпазливо и за двамата, но Валин показа, че не се притеснява от именития си съперник и пусна няколко мощни десни крошета. Във втория рунд шведът стана още по-настъпателен. Няколко негови комбинации тестваха защитата на Фюри, който оставаше апатичен и не предприемаше нищо, за да вземе надмощие.Третият рунд премина равностойно, но отново Валин търсеше размени, докато Фюри отстъпваше. Над дясното око на ирландеца се отвори аркада и кръвта му пречеше да вижда добре. В следващите два рунда Фюри се активизира, но си личеше, че не търси съкрушителен удар.Шестият рунд беше най-интересният до момента. Ото Валин на няколко пъти проби гарда на Фюри, но и той отвърна с удари, които намериха целта. Циганския крал вдигна темпото в следващия рунд и на два пъти прати Валин във въжетата с разтърсващи десни крошета. Рунд номер осем предложи постоянни размени, а двамата изглеждаха все по-уморени.С всяка изминала минута Фюри взимаше надмощие. В края на деветия рунд той вкара серия от мощни удари в тялото на Валин, но шведът беше спасен от гонга. Фюри продължи да налага съперника си, който обаче някак успя да се задържи на крака.Предпоследният рунд също беше за фаворита. Фюри нанесе голям брой удари, но отново не успя да свали Валин. заключителните три минути се превърнаха в истинско зрелище. Валин намери сили за финален щурм и сериозно разклати Фюри. Шведът се надяваше на нокаутиращ удар, който да му донесе победата, но до такъв не се стигна.След обявяването на съдийското решение, двамата се засипаха с комплименти, а Фюри заяви, че чака с нетърпение мача с Уайлдър.

Още по темата

0



копирано

КРАСИМИР ГЪЛЪБОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 9337 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1