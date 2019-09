Неймар най-сетне проговори

Сърдитата звезда на Пари Сен Жермен Неймар наруши мълчанието си. Бразилецът се завърна на терена с гръм и трясък и в дебютния си мач за сезона донесе победата над Страсбург (1:0) с красива задна ножица в последната минута, а след това коментира освиркванията по свой адрес от страна на феновете на парижани.

“Разбирам привържениците и знам, че им е тежко. Но аз съм футболист на ПСЖ. Не, нямам послание към феновете. Свикнал съм да ме обиждат през цялата ми кариера. Наясно съм, че оттук нататък във всеки мач ще се чувствам така, сякаш гостуваме. Жалко е, но наистина нямам нищо против феновете”, сподели Неймар.

