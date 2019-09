Роглич съвсем близо до триумф във Вуелтата

Словенецът Примож Роглич е пред спечелване на първата си голяма колоездачна Обиколка, след като запази лидерската си позиция преди утрешния последен 21-и етап на Вуелтата на Испания.

Роглич финишира пети под дъжда в днешния 190,4-километров 20-и етап от Аренас де Сан Педро до Платаформа де лос Гредос, който включваше изкачване на пет височини в планините западно от столицата Мадрид, където колоната ще финишира в неделя.

Sepp Kuss wins Stage 15

Primoz Roglic extends his lead in red



What a day for @JumboVismaRoad at #LaVuelta19 pic.twitter.com/w9hfuvgyfr